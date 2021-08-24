В России задумались над удешевлением логистики перевозки продуктов

Российским отраслевым министерствам предстоит совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в РФ – такое поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России поручено совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Минсельхоз интересуют причины роста стоимости перевозок за 2019-2021 годы, достаточность автопарка, а также сложности при работе с перевозчиками, поскольку по данным бизнеса логистика за год подорожала на 10-30%, но перевозчики утверждают, что все еще не могут даже покрыть расходы на топливо и запчасти.