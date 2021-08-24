Казахстан в 2022 году хочет увеличить добычу нефти до 87,9 млн тонн

Власти Казахстана в будущем году намерены нарастить добычу нефти с 86 млн тонн до 87,9 млн тонн, об этом стало известно во вторник на заседании правительства.

"Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн", - заявил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

В прошлом году Казахстан добыл 85,7 млн тонн, в 2021 году добыча составит 86 млн тонн.

Также в правительстве обсудили прогноз ВВП Казахстана. "В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он ускорится до 5,2%", - сообщил министр.

Рост экономики республики в этом году составит 3,5-4%. Согласно прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы, среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,8%, подчеркнул Иргалиев.