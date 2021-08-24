Билеты в Сочи подешевели в 2,5 раза

В настоящее время улететь из Москвы в Сочи можно всего за 1,5 тыс рублей, рекордное снижение цен на авиабилеты на курорт связано с избытком перевозки и ограничениями в регионах, сообщает АТОР.

Билеты стоят в два и более раз дешевле, чем обычно в пик сезона. Сейчас средняя цена на билеты по маршруту Москва - Сочи - Москва составляет около 7-9 тыс рублей, до пандемии аналогичные билеты в августе стоили 15-20 тыс рублей.

В сентябре перелет на курорт и обратно будет еще доступнее - 6-7 тыс рублей.

По данным сервиса Kupibilet, в России на 13-17% подешевел средний чек авиабилетов на перелеты с вылетом в сентябре-декабре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.