Непогода оставила без света 20 тыс жителей Ставрополья

В Ставропольском крае ведутся аварийно-восстановительные работы в связи с отключением электроснабжения, вызванным накануне непогодой.

"В Предгорном округе в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошло аварийное отключение электроэнергии около 20 тыс человек", - пояснили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Электричества нет в шести населенных пунктах, среди них хутор Урожайный, поселок Свободы, село Новоблагодарное, село Винсады, село Сунжа-Ворошиловка, станица Ессентукская.

На Ставрополье продолжает идти сильный дождь, ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в сторону Кавказских Минеральных Вод и Георгиевского округа.

"Непогода снова обрушилась на регион Кавказских Минеральных Вод. Ливневые осадки наблюдаются в Пятигорске, Железноводске и близлежащих населенных пунктах. Госавтоинспекции рекомендует отложить поездки до более благоприятных погодных условий", - предупреждают в пресс-службе.