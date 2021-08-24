В США обнаружили антитело против всех штаммов коронавируса

Исследователи из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, США, выявили антитело, нейтрализующее все известные ныне мутации COVID-19.

Ученые изучили 43 образца антител, из них они выбрали девять самых мощных нейтрализующих исходный вариант SARS-CoV-2 частиц. Затем исследование на грызунах помогло установить самые сильные антитела.

В результате оказалось, что антитело SARS2-38 эффективно как против распространенных штаммов ("альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота"), так и против редких мутаций коронавируса. Антитело нейтрализует любой из штаммов, так как присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая является неизменной.

В мире с начала пандемии выявили более 212,5 млн случаев заражения коронавирусом.