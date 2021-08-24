Байден за сутки решит, будет ли после 31 августа продолжена эвакуация из Кабула

Ожидается, что в течение 24 часов президент США Джо Байден примет решение, продлевать ли после 31 августа крайний срок военной операции по эвакуации граждан США из Афганистана, сообщает агентство Reuters.

По данным источника агентства в вашингтонской администрации, часть советников Байдена выступает против продления сроков эвакуации граждан из соображений безопасности. Байден может огласить свое решение в рамках встречи G7 по ситуации в Афганистане, которая состоится во вторник.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа взяло под контроль Афганистан, президент Ашраф Гани покинул страну. Запад производит срочную эвакуацию своих граждан, сотрудников посольств и афганцев, сотрудничавших с НАТО.