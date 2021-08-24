В России может измениться стоимость квадратного метра жилья

В Совфеде предложили пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов. Инициатива принадлежит главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову, во вторник документ планируется направить помощнику президента РФ Максиму Орешкину, пишет ТАСС.

Кутепов отмечает, что проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, не решена. "Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов", - пишет он.

В настоящее время, пишет Кутепов, Минстрой РФ, при расчете размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым эти выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, не учитывает расходы, связанные с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым, не учитываются скачки цен на стройматериалы, допрасходы при строительстве на разработку проектно-сметной документации, оплату работ по техническим присоединениям, оплату государственной экспертизы, которые оплачиваются за счет средств бюджета муниципального образования.

Ранее Минстрой РФ предложил рассчитывать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества.