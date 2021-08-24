Минздрав Казахстана обнародовал пессимистичный сценарий развития эпидситуации

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что ситуация с коронавирусом в республике может пойти по различным сценариям в ближайшие месяцы, в худшем случае в сентябре ежедневно будет заболевать более 6 тыс человек.

"Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября. При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре составит 6 300, в октябре - до 2 400 случаев", - рассказал Цой в ходе заседания правительства республики.

Реалистичный сценарий предполагает в среднем до 5 300 случаев заболевания в сутки в сентябре и до 1 800 случаев в сутки в октябре. В рамках оптимистичного сценария, в сентябре заболеваемость снизится до 4 200 случаев в сутки, в октябре - до 1 300 случаев.

По итогам августа при пессимистичном развитии событий среднесуточное число заболевших составит до 9 700 человек, при реалистичном - до 7 900, при оптимистичном - до 7 400.