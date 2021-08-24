Дагестанец покорил Босфор

Уроженец Дагестана Аслан Гаджиагаев принял участие в Межконтинентальном заплыве через пролив Босфор.

Отмечается, что мужчина проплыл дистанцию в 6,5 км за 1 час 11 минут и 1 секунду. Участниками спортивного мероприятия стали свыше 2,5 тыс человек, сообщает РИА Дагестан.

Стоит добавить, что Гаджиагаев также является альпинистом, который принимает участие в международном проекте по восхождению на семь самых значимых вершин. Он уже покорил вершины Костюшко (2228 м), Эльбрус (5642 м), Килиманджаро (5 895 м), Аконкагуа (6962 м).

Ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде в проливе Босфоре проходит с 1989 года. Организатором заплыва выступает Олимпийский комитет Турции.