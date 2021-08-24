Талибы сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило, что для управления Афганистаном планируется создать совет из 12 человек. Об этом пишет Foreign Policy со ссылками на источники, близкие к руководству талибов.

В состав совета войдет несколько "уступчивых членов бывшего правительства", чтобы новая администрация Афганистана выглядела "приемлемой для международного сообщества", а также "три самых влиятельных лица" радикальных движений. Среди них лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов, сын основателя "Талибана" мулла Мухаммад Якуб и главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Халил Хаккани, который внесен в черные списки ООН и США.

По некоторым данным, место в совете талибы могут предложить и Ахмаду Масуду, лидеру сопротивления в провинции Панджер - "Талибан" "хочет выглядеть как можно более инклюзивным", отмечают различные источники. Неофициальные переговоры по формированию совета уже начались, в них участвуют талибы и координационный совет, созданный экс-президентом Хамидом Карзаем и экс-главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.