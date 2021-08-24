Сель оставил без газа 4,6 тыс жителей Дагестана

Минувшей ночью в Левашинском районе Дагестана после сильных ливней сошел селевой поток, он снес опоры межпоселкового газопровода высокого давления, в результате жители почти тысячи домов остались без газа.

Пресс-служба ГУ МЧС России поясняет что подача газа была прекращена после ЧП из-за угрозы разрыва газопровода. Газ отключен в 950 домов в четырех населенных пунктах. В общей сложности без газа из-за селя оказались 4650 человек, в том числе 1583 ребенка. В ведомстве уточнили, что до утра абоненты смогут пользоваться остаточным газом в газопроводе.

Ведутся ремонтные работы.