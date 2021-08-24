Воздух в Москве во вторник прогреется до 22 градусов

По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве и Подмосковье будет около 20 градусов тепла, возможен дождь.

"Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влияние атмосферного фронта с северо-запада. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. С северо-западным ветром продолжится адвекция холода и максимальная температура в Москве поднимется не выше 18-20 градусов тепла, по области до плюс 22 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с", - сообщается на портале "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Такая погода соответствует климатической норме.