Спортивный фестиваль организовали в Махачкале

Детский фестиваль "Спорт в каждый двор" прошел в Махачкале, сообщает пресс-служба "Единой России".

Участники соревновались в беге на 60 метров, в прыжках в длину с места, отжиманиях и подтягиваниях на турнике. Победителям и призерам вручили грамоты и медали.

Также в рамках фестиваля учащиеся Гуманитарно-педагогического колледжа Махачкалы рисовали детям аквагрим.

В пресс-службе отметили, что данное мероприятие направлено на развитие здорового образа жизни, а также оптимизма и бодрости.