Нелегальные казино разоблачили в Ставрополе
Уголовное дело против организаторов нелегальных азартных игр открыто в Ставрополе, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по краю.
В незаконных организации и проведении азартных игр через интернет подозреваются двое жителей города.
Как установило следствие, с ноября прошлого по июль текущего года на территории Ставрополя подозреваемые устраивали сеансы азартных игр с денежными выигрышами посредством интернета.
Сейчас следователи собирают доказательства, расследование продолжается.
Вестник Кавказа
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