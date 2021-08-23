Нелегальные казино разоблачили в Ставрополе

Уголовное дело против организаторов нелегальных азартных игр открыто в Ставрополе, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по краю.

В незаконных организации и проведении азартных игр через интернет подозреваются двое жителей города.

Как установило следствие, с ноября прошлого по июль текущего года на территории Ставрополя подозреваемые устраивали сеансы азартных игр с денежными выигрышами посредством интернета.

Сейчас следователи собирают доказательства, расследование продолжается.