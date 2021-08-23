День Государственного флага России отметили в Дагестане

На Центральной площади Махачкалы состоялась массовая акция по случаю Дня Государственного флага России. Активисты Общероссийского народного фронта выстроились цифрой 85 с флагами в руках, сообщает пресс-служба штаба ОНФ.

"Цифра 85 символизирует количество регионов, входящих в состав нашей великой державы. Каждый участник держит флаг России. Это главный государственный символ страны. С ним мы побеждаем, с ним совершаем подвиги, делаем великие открытия", - сказал член штаба фронта в республике Нурбаганд Нурбагандов.

Акцию поддержали министерство по делам молодежи Дагестана, комитет по спорту и делам туризма Махачкалы, представители "Молодой гвардии", волонтеры Победы, Каспийская флотилия ВМФ РФ, государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" и многие другие.