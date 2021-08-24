Китай и арабские государства развивают электронную торговлю

Хотя энергетический сектор подкрепляет китайско-арабские торговые связи, трансграничная электронная торговля становится жизненно важной магистралью, связывающей арабские государства и их крупнейшего торгового партнера. К такому выводу пришли участники крупной межрегиональной выставки, завершившейся в воскресенье в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая.

Как отмечает "Жэньминь жибао", трансграничная электронная коммерция была одной из самых привлекательных тем на пятой выставке Китайско-арабских государств, которая впервые проводилась как в очном, так и в онлайн форматах. Более 1000 предприятий внутри страны и за рубежом зарегистрировали свои экспозиции. "Трансграничная электронная торговля быстро развивается, и я думаю, что это может быть очень эффективным способом продажи ливанской продукции в Китае", - заявил агентству "Синьхуа" Джозеф Таннус, торговый атташе Ливана при посольстве в Пекине.

Среди арабских компаний, посетивших выставку онлайн, было 15 ливанских фирм, которые продемонстрировали товары, в том числе красное вино и оливковое масло. "Мы работаем над созданием первого ливанского онлайн-магазина трансграничной электронной коммерции в Китае. Надеемся, что этот бутик соберет ливанские высококачественные товары в Китае, - сказал Таннус. - Надеюсь, что в ближайшем будущем все больше и больше ливанской продукции попадет к китайским потребителям". Как постоянный организатор межрегиональной выставки, регион Нинся позиционировался как пионер усилий по созданию "Шелкового пути онлайн" в рамках инициативы "Один пояс - один путь", особенно после того, как первая зона для трансграничной электронной торговли была одобрена в автономном регионе в конец 2019 года.

Эта программа привлекла трансграничных трейдеров, а также дала толчок развитию многих стартапов, которые стремятся извлечь выгоду из растущей торговли через несколько трансграничных каналов, заявил Сунь Чжэнхао, коммерческий директор промышленного парка цифровой экономики Синцин в Иньчуане.

Более 180 трансграничных компаний электронной коммерции были созданы в Нинся, а уже проведенные транзакции превысили 300 миллионов юаней ($46,14 млн). Считается, что преференциальная политика в автономном регионе, где в 2012 году была утверждена экспериментальная внутренняя экономическая зона, заложила основу для превращения Нинся в онлайн-центр Шелкового пути.

Согласно официальным данным, таможенная зона, прилегающая к международному аэропорту в Иньчуань, принесла 9,34 млрд юаней от экспорта и импорта (28,5% годового роста), что составляет 38,81% от общего объема внешней торговли Нинся.

Местные власти пошли еще дальше, одобрив создание международного экспресс-распределительного центра на таможенной территории в конце 2016 года. Официально центр начал работу в мае 2017 года. Доступность таких объектов положила конец необходимости отправки международных грузов из Нинся в другие провинции и города для таможенного оформления. На стенде, где во время выставки демонстрировались медицинские принадлежности, такие как маски, Чжао Бинь, генеральный директор Guangdong Jiayongyuan International Trade Co, сообщил Global Times, что его компания планирует выйти на рынок Саудовской Аравии, где все больше китайских компаний стремятся занять свою нишу.

"Саудовская Аравия, являющаяся одной из центральных стран арабского сообщества, занимает реалистичную позицию, когда дело доходит до своей политики в отношении Китая, активно сотрудничая с Пекином, особенно в области энергетики", - сказал Чжао, охарактеризовав трансграничную торговлю как одну из центральных сфер сотрудничества, помимо энергетики.

Доступность разнообразных продуктов от китайских трейдеров привлекает рынок Саудовской Аравии. Такие трейдеры, если они смогут наладить связи с местными партнерами и обеспечить физическое присутствие в Саудовской Аравии, будут иметь доступ к местным программам финансирования, которые считаются довольно рентабельными. Воодушевленный такими вдохновляющими перспективами, Хао Сюэцюн, ветеран трансграничной электронной коммерции из Иньчуаня, заявил Global Times, что его компания, чья зарубежная деятельность сейчас сосредоточена на Латинской Америке, обращает все больше внимания на арабские государства.

Экспансия в арабские государства, где травы традиционной китайской медицины становятся все более популярными, также вызвала интерес Чао Чжудуо, основателя компании в округе Пэнъян города Гуюань в Нинся, которая специализируется на выращивании и переработке полыни. В его компании работает около 2000 человек, включая местных фермеров, занимающихся выращиванием растения. В 2020 году компания заработала около 60 миллионов юаней, в основном за счет внутренних онлайн покупок и каналов прямой торговли. Он ожидает, что его бизнес по производству полыни в арабском мире принесет прибыль через трансграничную электронную торговлю. Спрос на традиционную китайскую медицину растет, особенно в Саудовской Аравии и Йемене, при этом среднегодовые темпы роста составляют почти 15%.