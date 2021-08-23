Байден не намерен вступать в переговоры с руководством "Талибана"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Джо Байден не собирается сам вступать с переговоры с руководством радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

"На ваш... вопрос относительно того, будет или нет президент Байден говорить с лидерами талибов, в настоящее время такая возможность не рассматривается", - цитирует Салливана РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.