Бесплатный поезд для вакцинации сельчан от COVID-19 запущен в Атырау

В Атырау запустили бесплатный социальный поезд "Дені саудың - жаны сау" для вакцинации сельчан, который будет следовать по маршрутам Сагыз-Атырау и Курмангазы-Атырау.

"Для пассажиров социального поезда предусмотрены два пункта вакцинации в Атырауской железнодорожной больнице и Атырауской городской поликлинике №7. Всего в области 59 пунктов вакцинации. Из них 10 являются передвижными", - пишет Sputnik Казахстан.

Уточнятся, что акция бесплатного проезда в поезде продлится в направлении Атырау-Сагыз и Атырау-Курмангазы. Проект реализуется при поддержке акимата Атырауской области по инициативе АО "Казахстан Темир жолы".

Отмечается, что часть пассажиров будет вакцинирована впервые, другие получат уже второй компонент вакцины.