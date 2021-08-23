Эрдоган: "Турция не намерена становиться европейским убежищем для мигрантов"

Усиление пограничных мер в Турции, где уже проживает почти четыре миллиона сирийских беженцев и временно находится множество мигрантов, пытающихся добраться до Европы, началось после наступления талибов в Афганистане и захвата Кабула на прошлой неделе. Как отмечает Reuters, к концу года власти Турции планируют продлить пограничную стену, строительство которой началось в 2017 году, на 64 километра. Траншеи, проволока и круглосуточное патрулирование службами безопасности будут обеспечивать оставшуюся часть 560-километровой границы.

”Мы хотим показать всему миру, что наши границы непреодолимы, - сказал в интервью Reuters Мехмет Эмин Бильмез, губернатор восточной приграничной провинции Ван. - Мы очень надеемся, что волны мигрантов из Афганистана не будет”. Турция не единственная страна, возводящая барьеры: соседняя Греция только что завершила строительство 40-километрового ограждения и системы наблюдения, чтобы не пропускать мигрантов, которым удается попасть в Турцию в надежде добраться до Европейского союза.

По официальным данным, в Турции 182 тыс. зарегистрированных афганских мигрантов и около 120 тыс. незарегистрированных. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за новый приток беженцев, предупредив, что Турция не намерена становиться ”европейским убежищем мигрантов”. Число афганских мигрантов с временным статусом, задержанных в Турции в этом году, составляет менее одной пятой от числа задержанных в 2019 году. Чиновники утверждают, что пока не заметили признаков значительного роста числа прибывающих с момента победы "Талибана" (движение запрещено в РФ), хотя большие расстояния между странами означают, что путь беженцев может занять несколько недель.

Турецкая сторона горной границы с Ираном окружена базами и сторожевыми вышками. Патрульные машины круглосуточно следят за передвижением на иранской стороне, откуда зачастую пытаются проникнуть в Турцию мигранты, контрабандисты и курдские боевики. По данным сил безопасности, мигранты, замеченные на границе, возвращаются на иранскую сторону, хотя большинство из них снова предпринимают попытки попасть в Турцию. ”Независимо от того, какие меры на высоком уровне мы предпринимаем, всегда есть те, кому удается их обходить время от времени”, - сказал Бильмез.

”Разрешите нам остаться”

На дорогах, ведущих от границы, установлены контрольно-пропускные пункты. Перебравшихся мигрантов незаконные перевозчики зачастую прячут в грязных, ветхих подземных строениях или в высохших руслах рек. Там они ожидают, когда их перевезут в западную Турцию. В субботу полиция задержала 25 мигрантов, в основном афганцев, в полуразрушенном здании в районе Хаджибекир в провинции Ван.

”Мы думали, что сможем здесь жить и зарабатывать. На родине талибы нас убивают”, - сказал 20-летний Зайнулла, один из задержанных. Задержанные отправляются на проверку работоспособности и безопасности в центр обработки информации. 26-летний Сейед Фахим Мусави, сказал, что сбежал из своего дома в Кабуле месяц назад, до прихода талибов, опасаясь, что они убьют его, потому что он работал водителем у американцев и турок. Его 22-летняя жена Морсал добавила, что они шли через Иран в основном пешком, чтобы спастись от талибов. ”Женщин насилуют и убивают, обезглавливают мужчин, - сказала она, держа на руках двоих детей двух и пяти лет. - Мы не хотим возвращаться. Разрешите нам остаться здесь”.

После оформления мигранты отправляются в центр репатриации, где могут провести до года, прежде чем их отправят обратно на родину. В настоящее время репатриация афганцев приостановлена, в результате чего около 7500 человек ожидают решения в центрах репатриации.

Рамазан Сечильмиш, заместитель начальника миграционного управления, сказал, что его организация работает над выявлением тех, кто нуждается в защите от талибов, чтобы переселить их в третьи страны: ”Кто нуждается в защите, должны быть отделены от тех, кто приезжает в нашу страну по экономическим причинам. Мы не можем депортировать всех автоматически только потому, что у них афганское гражданство”.