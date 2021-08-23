Нацбанк предсказал серьезный рост экономики Грузии

Рост ВВП Грузии в 2021 году составит около 8,5%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Национального банка Грузии.

Согласно базовому сценарию, в 2022 году ВВП вырастет на 4%, а в 2023 – на 5%.

В прогнозе также сказано, что инфляция в Грузии, целевой показатель которой определен Нацбанком на 2021-2023 годы в пределах 3%, в этом году составит 9%.

В следующем году инфляция достигнет 5,5%, а в 2022 году - 3%, передает "Грузия Online".