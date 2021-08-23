"Умная" остановка в центре Ростова продержалась меньше месяца - СМИ

Ростовские вандалы ухитрились разрисовать новую "умную" остановку в центре донской столицы, - сообщил портал "Ростовский городской транспорт".

Остановка была установлена на площади Советов 1 августа текущего года, однако не устояла перед стараниями юных вандалов, "расписавших" ее маркерами, - передает "АиФ-Ростов".

Любопытно, что по каким-то причинам установленная на остановке видеокамера, призванная предупреждать такие случаи, о которой ранее рассказали власти, не зафиксировала этот момент.