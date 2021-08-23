Опрос показал, сколько дней нужно россиянам для полноценного отдыха

Отпуск должен составлять более двух недель, чтобы полноценно отдохнуть, - считают россияне, передает пресс-служба Роструда.

Выяснилось, что для полноценного отдыха 45% опрошенных россиян необходимо более двух недель. "Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель", - говорится в исследовании.

Без работы устает 9% россиян.

Во время отпуска 30% респондентов продолжают проверять рабочую почту и отвечать на запросы по работе, а 12% в отпуске ищут новую работу.

Для отдыха отпуск используют 68% россиян.