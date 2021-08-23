Опрос показал, сколько дней нужно россиянам для полноценного отдыха
Отпуск должен составлять более двух недель, чтобы полноценно отдохнуть, - считают россияне, передает пресс-служба Роструда.
Выяснилось, что для полноценного отдыха 45% опрошенных россиян необходимо более двух недель. "Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель", - говорится в исследовании.
Без работы устает 9% россиян.
Во время отпуска 30% респондентов продолжают проверять рабочую почту и отвечать на запросы по работе, а 12% в отпуске ищут новую работу.
Для отдыха отпуск используют 68% россиян.
Вестник Кавказа
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