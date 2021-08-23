В Подмосковье к 1 сентября откроется 22 новых школы
В Московской области к 1 сентября будут открыты 22 школы, - рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами городских округов.
"Мы часто говорим, что строим много школ: должны были 18 запустить 1 сентября этого года, получилось 22", - сказал он.
Также Воробьев сообщил, что на этой неделе в регионе случится закладка еще 30 школ, достроить их планируется к 2024 году.
"Я хочу еще раз повторить, что у нас 115 тыс. первоклашек в этом году, 980 тыс учеников, и все школы у нас готовы", - добавил губернатор.
Линейки в День знаний в Московской области пройдут в очном формате. В школы Подмосковья пойдет почти миллион детей.
Вестник Кавказа
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