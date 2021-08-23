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Финал Кубка мира по кузовным гонкам пройдет в Сочи

Финал Кубка мира по кузовным гонкам пройдет в Сочи

В этом году Сочи впервые примет финальный этап Кубка мира по кузовным гонкам (WTCR).

Правительство России утвердило проведение финала гонок на "Сочи-Автодроме" 27 и 28 ноября.

"Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи", - поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

В Сочи определится итоговое расположение участников WTCR в личном и командном зачете, всего в гонках примут участие 22 пилота из 12 стран.

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Вестник Кавказа

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