Генсек ООН поучаствует в саммите G7 по Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита "Большой семерки" (G7) по Афганистану призовет международное сообщество к единству ради интересов народа этой страны. Об этом заявил сегодня официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь был приглашен принять участие в виртуальном саммите G7 по Афганистану. Он призовет к единству международного сообщества для того, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы афганского народа", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 24 августа пройдет в виртуальном формате встреча лидеров стран G7. Ранее СМИ сообщали, что на ней союзники США потребуют от Вашингтона продлить операцию по эвакуации из Афганистана.

Президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.