Родители рассказали, в каких условиях учатся их дети в СКО

В преддверии начала учебного года родители школьников Ильичевской средней школы в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области обратились в средства массовой информации и социальные сети.

"У нас просто крик души. Почему только городские школы ремонтируют, а как же быть с деревенскими? В Ильичевской средней школе ни разу за все время ее существования (а построена она была еще в советское время) не делали капитальный ремонт. Когда идут дожди, вода ручьем течет со второго этажа на первый, стены отсырели и покрылись плесенью, потолок вздулся, пол гниет. Дышать в школе от сырости нечем, просто болото какое-то, а не школа", - сетуют родители сельских школьников, передает Sputnik Казахстан.

Родители отмечают, что просят сделать даже не капитальный ремонт, а просто ремонт крыши, потому что учиться в таких условиях детям просто невозможно.

Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Гульмира Каримова отметила, что ведомство в курсе этой проблемы.

"Нами принято решение начать ремонт в школе, не дожидаясь результатов республиканской экспертизы, так как проектно-сметная документация изготавливается очень долго", - рассказала Каримова, отметив, что школе было выделено 8 млн тенге на приобретение строительных материалов, чтобы к 1 сентября школа была готова. На 70% ремонтные работы, как внешние, так и внутренние, закончены. Когда будет готова проектно-сметная документация, ремонтные работы будут полностью доведены до конца в соответствии с проектом, - заверила Каримова.