Эр-Рияд нацелен на укрепление сотрудничества с Москвой

Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией. Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергей Шойгу заявил заместитель министра обороны королевства принц Xалед бен Салман Аль-Сауд.

"Хотел передать от своего руководства нашу настроенность на продолжение укрепления отношений, которые исторически сложились между нашими странами. Я уверен, что в будущем мы будем продолжать развивать и укреплять эти отношения, отвечая чаяниям наших народов и реализуя их. Это будет способствовать в свою очередь улучшению ситуации, а также стабилизации и укреплению безопасности", - сказал он.

По словам замглавы ведомства, сотрудничество, которое имеется между Саудовской Аравией и Россией, будет способствовать общему реагированию на все современные вызовы, которое Эр-Рияд и Москва будут осуществлять вместе. "Те вызовы, которые имеются, потребуют от нас еще большего сотрудничества и усилий", - цитирует его ТАСС.