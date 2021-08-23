Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет проходить турнир памяти его отца

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что в рамках турнира памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова пройдут 12-13 боев.

"Мы в прошлом году решили воплотить идею отца в жизнь. Одновременно было важно, чтобы бои имели смысл и интригу. У Шамиля (Завурова - прим. ред.) и Наримана (Аббасова - прим. ред.) это есть, оба - большие имена, один действующий чемпион Fight Nights, второй - бывший чемпион многих организаций. Самое главное - большая конкуренция. Организация прошла легко, даже такого не ожидали", - поведал Хабиб.

По его словам, октагон разделили тоже очень быстро. "Остались поединки, которые не подписали еще, но скоро объявим. Как я знаю - будет 12-13 боев", - сообщил спортсмен.

При этом он подчеркнул, что он не имеет отношения к выбору комментатора. "Не знаю, это организационные моменты, я туда не вхожу особо. Мне надо было договориться на главный бой, в этом я принимал участие - а остальное работники лиг решают", - цитирует Нурмагомедова Чемпионат.com.

Турнир по смешанным единоборствам (ММА), посвященный памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет в Москве 17 сентября .

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC