Россия предлагает индийской армии новейшее оружие

На территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке проходит международный военно-технический форум "Армия-2021". В преддверии его открытия "Рособоронэкспорт" заявил о готовности предложить Индии весь спектр стрелкового и легкого вооружения, включая штурмовые винтовки, пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, гранатометы и т.д. Москва и Дели уже подписали соглашение о поставке 70 тыс. автоматов Калашникова. Речь идет о поставках партии автоматов АК-103.

На это обратило внимание издание Financial Express, которое выяснило, какие новые технологии Россия готова предложить индийской армии. "Все, что предлагается Индии, прошло испытания, известно своей надежностью, и многие из этих видов оружия доказали свою эффективность в реальных боевых действиях. Россия также разработала технические средства для обучения использованию стрелкового оружия, которые можно интегрировать в общую виртуальную среду для проведения полномасштабных учебных занятий. Мы готовы продемонстрировать вышеупомянутое оружие нашим индийским партнерам, начать поставки и провести совместные работы по запуску лицензионного производства", - сказал Financial Express официальный представитель Рособоронэкспорта.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заметил: "Россия и Индия ранее подписали межправительственное соглашение о создании компании Indo-Russian Rifles Private Ltd. для производства автоматов Калашникова AK203. Мощности предприятия в Корве достаточно для вооружения личного состава всех силовых структур Индии". (Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова в 2019 году, прим. ред.).

В случае необходимости обе стороны готовы увеличить объемы производства и модернизировать производство будущих моделей, основанных на уникальной конструкции автомата Калашникова. А в рамках индийской инициативы "Атманирбхара" предусмотрена 100-процентная локализация производственных процессов.

Армия-2021

ОАО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) на может заключить на форуме несколько контрактов с зарубежными заказчиками. По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, "Армейский форум - наша центральная площадка. Она дает возможность "Рособоронэкспорту" продемонстрировать иностранным заказчикам широчайший ассортимент российской продукции для спецназа и полиции, а также для разных родов войск и всех служб".

Согласно сообщению компании, в составе 35 иностранных делегаций более 800 человек. Из 35 иностранных делегаций около 17 возглавят министры обороны и их заместители - приглашенные компанией высокопоставленные должностные лица из стран-партнеров России. Всего в форуме принимают участие представители около 150 стран, приглашенные Минобороны России, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России и госкорпорацией Ростех.

В парке "Патриот" впервые представлена военно-морская техника, для демонстрации которой был создан специальный кластер. Также представлены платформы и оборудование двойного назначения, самолеты, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также высокоточное оружие для сухопутных войск.

Впервые будет представлен новейший танк Т-14 "Армата", боевые машины на базе боевой платформы "Бумеранг", а также будут продемонстрированы разведывательно-ударный БПЛА "Орион-Э", ставший звездой этого года, зенитно-ракетный комплекс "Антей-4000", предназначенный для оснащения сухопутных войск, и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1М". "Будет показан истребитель пятого поколения Су-57, вертолеты, быстроходный десантный катер БК-16 и новейшее стрелковое вооружение", - сказал Александр Михеев.

Представлено и стрелковое оружие - автоматы Калашникова АК-100, АК-200, АК-12, АК-15 и АК-19, а также штурмовые винтовки КОРД, снайперские винтовки и пулеметы производства Концерна Калашникова и завода имени Дегтярева, входящих в госкорпорацию Ростех. В экспозиции представлена техника и снаряжение для спецназа и силовых структур, снайперские винтовки Dominator, Sumrak (Сумрак), Lobaev Arms Volkodav (Волкодав).