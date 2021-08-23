Более 200 тысяч тонн винограда соберут в Дагестане в этом сезоне

Аграрии Дагестана намерены переработать порядка 150 тыс т винограда из общего планируемого валового сбора по региону в более 200 тыс т, об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

По его словам, в основном виноград из Дагестана поступает на переработку на предприятия республики, однако есть спрос также от предприятий из других регионов, поэтому необходимо вовремя доставить ягоду на переработку.

Шарипов напомнил, что в Дагестане в 2021 году был принят закон о виноградарстве и виноделии, определяющий меры и направления господдержки этой важной для региона отрасли, обеспечивающей высокую занятость местных жителей, помогающей формированию доходов и налоговой базы. "Мы видим, что интерес к дагестанскому винограду возрос в связи с изменениями в федеральном законодательстве", - цитирует замминистра РИА Дагестан.