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Лукашенко обсудил с Путиным военно-политические вопросы

Лукашенко обсудил с Путиным военно-политические вопросы

В понедельник, 23 августа, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

По данным агентства БелТА, главы государств договорились провести разговор еще во время утреннего саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, "сверить часы" по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности экономическим и военно-политическим вопросам, передает агентство БелТА.

Помимо этого, Лукашенко и Путин обсудили союзные программы, учения "Запад-2021" и ситуации на границах Беларуси.

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Вестник Кавказа

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