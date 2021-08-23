Садоводы Ставрополья ждут рекордного урожая яблок

На Ставрополье началась фруктовая уборочная страда - садоводы края приступили к сбору урожая яблок, и он обещает быть очень обильным, - сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Только по сбору урожая яблок ожидается двукратный рост - планируется собрать 50 тыс т фруктов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Параллельно ставропольские аграрии ведут и сбор овощей, в том числе картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. В целом урожай овощей ожидается на уровне прошлого года, однако урожай картофеля может вырасти на 10% по сравнению с предыдущим годом, - говорится в сообщении.