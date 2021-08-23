Власти Кубани будут активно строить новые школы

Федеральные власти выделили Краснодарскому краю 3,6 млрд рублей из федерального бюджета на 2021 и 2022 годы для строительства новых школ, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"За последние пять лет количество школьников выросло в крае на 120 тысяч. А это около 80 новых школ. Поэтому нам нужно строить еще больше. В целом в 2022 году планируем достроить 14 школ и приступить к проектированию еще 10", - написал Кондратьев, отметив, что в рамках нацпроекта "Образование" запущена новая программа строительства школ на основе государственно-частного партнерства.

Всего до конца 2022 года на выделенные федеральные средства планируется построить восемь новых школ, - добавил Кондратьев.