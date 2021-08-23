Nordwind открывает авиасообщение между Нальчиком и Стамбулом

Российская авиакомпания Nordwind airlines открывает регулярное авиасообщение между столицей Кабардино-Балкарии и турецким Стамбулом, - сообщили в пресс-службе аэропорта Нальчика.

"С 3 сентября авиакомпания Nordwind airlines приступит к выполнению рейсов Стамбул (Новый) - Нальчик - Стамбул (Новый). Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737−800 в компоновке 189 кресел", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Нальчика, передает "Это Кавказ".

Перелеты будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из Нальчика по понедельникам в 13:00, по пятницам - в 02:00. Вылеты из Стамбула по понедельникам в 09:45, по четвергам - в 22:45. Продажа авиабилетов уже открыта.

Ранее полеты в этом направлении осуществляли только зарубежные авиакомпании, в июле 2019 года они были прерваны.