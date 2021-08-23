Ставропольские аграрии подсчитывают ущерб от ночной стихии

Шквалистый ветер и обильные осадки, минувшей ночью обрушившиеся на Ставрополье, нанесли сельхозпредприятиям края ущерб на сотни миллионов рублей, - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава краевого Минсельхоза Владимир Ситников.

Особенно сильно пострадали "Радуга" и колхоз "Родина" в Новоалександровском округе.

"Только по предварительным подсчетам сумма ущерба в этих хозяйствах составила около 160 млн рублей. И это без учета посевов кукурузы и подсолнечника. Пострадали складские помещения с семенами, фермы и стоявшие под навесом комбайны. Повреждено около 25 тыс кв м кровли. Оборваны линии электропередачи", - написал Ситников, цитирует его "АиФ-Ставрополье".