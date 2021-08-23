Новая волна коронавируса оказалась самой страшной для Грузии

Грузия переживает четвертую волну распространения нового коронавируса, и по числу инфицированных она уже стала тяжелее второй волны осени 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тыс случаев коронавируса, - сообщил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации страны Иване Чхаидзе.

"Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась самой страшной. Самой страшной и по числу инфицированных, по числу госпитализированных. Самое высокое число активных случаев коронавируса зафиксировано именно в течение четвертой волны. То есть, четвертая волна, которая вызвана дельта-вариантом, оказалась самой катастрофической для Грузии. Самое важное, что дельта-вариант характеризуется более тяжелым течением. Среди госпитализированных тяжелого течения больше, чем при китайском варианте, и число смертности по сравнению с китайским и британским вариантами больше. Это и вызвало резкое ухудшение эпидситуации в Грузии", - заявил Чхаидзе, передает Sputnik Грузия.

Ежедневные показатели инфицирования в стране уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

Напомним, за последние сутки в стране выявили 2 354 новых случая инфекции, а с начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тыс заболевших, более 453 тыс пациентов выздоровели, 6 831 человек скончался.