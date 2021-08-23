В пяти из семи территорий Ставрополья отремонтируют дороги в 2022 году

Пять из семи территорий Ставропольского края подписали контракты на проведение дорожных работ в 2022 году.

Речь идет о городе Невинномысске, Изобильненском, Кочубеевском, Труновском и Грачевском округах.

Всего такую работу должны провести семь территорий. На данный момент Шпаковский округ подписывает контракт с подрядчиком, а Ставрополь - ведет конкурсные процедуры по отбору исполнителя работ.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ремонт дорог 2022 году будет проведен на 47 объектах, из которых на региональных трассах находятся 18, а на местных магистралях агломерации краевого центра - 29. Работу курирует Миндор региона, передает "Ставропольская правда".