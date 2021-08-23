Град в Карачаево-Черкесии нанес удар по зданиям и посевам

Сильный ливень с градом, сегодня вечером обрушившийся на Зеленчукский район Карачаево-Черкесии, нанес удар по инфраструктуре региона и ощутимый урон посевам, - сообщил глава районной администрации Николай Науменко.

"По предварительной информации, в станицах Сторожевая и Кардоникская градом частично повреждена кровля детсада и двух школ, еще в одной школе побило стекла. Также в Сторожевой повреждена кровля 13 домовладений", - сказал Науменко, передает "Интерфакс".

Кроме того, от природной стихии пострадали 1 тыс 111 га сельхозпосевов в двух населенных пунктах края.

Завтра республика вновь окажется во власти стихии - синоптики прогнозируют грозы, дожди с градом и шквалистым ветром, объявлено штормовое предупреждение, - рассказали в МЧС региона.