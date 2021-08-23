30-летие событий в Грозном: советскую власть низвергли в течение месяца

30 лет назад в эти дни на карте СССР появилась новая горячая точка – Чечено-Ингушская автономная республика. В Москве в это время развивались события, спровоцированные попыткой ГКЧП захватить власть в стране: 23 августа президент России подписал указ о роспуске КПСС, президент СССР назначил новых силовых министров взамен арестованных, ночью москвичи снесли памятник Дзержинскому на Лубянке.

Закипал в те дни и Грозный: здесь снесли памятник Ленину, бессрочный митинг потребовал отставки руководства республики. Кровь в еще не пролилась, но жареным уже запахло. Москве в те дни было не до российских регионов. То, что не вышло у ГКЧП, начинало получаться у руководства РСФСР – власть Михаила Горбачева таяла на глазах, в Кремле все больше утверждался Ельцин. 23 августа он потребовал от Горбачева согласовывать с ним все ключевые кадровые назначения.

В Грозном на политическую сцену буквально ворвались сторонники генерала Джохара Дудаева – руководство общественной организации Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН). 22 августа они окружили республиканское телевидение, вынудив его руководство предоставить прямой эфир генералу. Дудаев потребовал роспуска Верховного Совета ЧИАССР, принятия новой Конституции и закона о гражданстве на территории Чечни, а также прямых выборов нового руководства.

23 августа митингующие фактически захватили Верховный Совет, правительство республики, телевидение, радио и аэропорт. Органы правопорядка даже не пытались предотвратить эти захваты.

Но надежда на компромисс еще была. Исполком ОКЧН, возглавляемый генералом Джохаром Дудаевым, и представители Верховного Совета ЧИАССР во главе с его председателем Доку Завгаевым создали согласительную комиссию. Были предложены варианты выхода из кризиса. Намечалась внеочередная сессия Верховного Совета для разрешения проблем законным способом, но митингующих сторонников ОКЧН этот вариант не устроил. Они требовали безоговорочной отставки Завгаева, который в итоге покинул свой пост, но только 15 сентября. А до этого, 6 сентября, "национальные гвардейцы" Дудаева взяли штурмом зал заседаний Верховного Совета, избили 40 депутатов.

Партийные и советские структуры Чечено-Ингушетии были полностью разгромлены в течение месяца после провала ГКЧП. День ото дня республика превращалась в мятежный регион. "В августе 1991 года союзному и федеральному руководству было не до Чечни, как и не до Дагестана и всего Северного Кавказа. В Москве делили власть. Этим воспользовались лидеры общественных движений в Чечне, выжав из ситуации максимальный результат, - рассказал "Вестнику Кавказа" политический обозреватель Эдуард Уразаев. – В чеченском обществе, не так давно пережившем депортацию, был мощный антисоветский и антикоммунистический заряд, который и стал движущей силой процессов".

Эдуард Уразаев напомнил, что перестройка всколыхнула в Чечено-Ингушетии интеллигенцию, которая создала демократические общественные движения. "Позже к ним присоединились бывшие сотрудники силовых структур. Сформировались достаточно устойчивые и мобильные общественные группы. Законные советские власти республики не могли опереться на ослабленную Москву, им приходилось самостоятельно маневрировать между различными группами. Союзное и федеральное руководство вело себя противоречиво. Сепаратистам удалось в короткий период захватить вооружение на территории Чечни, а потом и власть. Их вооруженные структуры были хорошо организованы. Переговоры ничего не дали, поскольку новые фактические власти Чечни поставили вопрос о придании республике статуса союзной в составе СССР. Этот вопрос был за гранью возможностей федерального руководства. Все это вылилось в противостояние между новыми демократическими лидерами России и чеченскими сепаратистами", - подчеркнул Уразаев.

Собеседник "Вестника Кавказа" дополнил, что общественные лидеры Чечни начинали борьбу с советской властью под демократическими знаменами. Именно демократические движения пользовались здесь популярностью в конце августа 1991 года. Но позже многие общественное силы ушли в ислам, насаждали шариат, что только увеличивало разрыв между Грозным и Москвой. Целый комплекс противоречий привел к военным кампаниям на территории Чечни, принесшим горе и страдания десяткам тысяч человек.