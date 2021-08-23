В Пентагоне не могут сказать, сколько оружия попало в руки "Талибана"

Пентагон до сих пор не может сказать, сколько именно американских вооружений, предоставленных армии Афганистана, попало в руки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в результате захвата ими контроля над республикой. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У меня нет точного списка всей техники, которая была в распоряжении афганцев и которая теперь может оказаться под угрозой. Очевидно, что мы не хотим, чтобы какие-либо вооружения или системы попали в руки людей, которые будут использовать их, чтобы нанести ущерб нашим интересам или интересам наших партнеров и союзников", - цитирует его ТАСС.

Представитель оборонного ведомства отметил, что оно заинтересовано в том, чтобы этого не произошло. "Однако пока у меня нет для вас никаких политических решений о том, как мы будем или можем устранить эту проблему в будущем", - добавил Кирби.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.