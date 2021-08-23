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Стала известна дата турнира по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Стала известна дата турнира по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Турнир по смешанным единоборствам (ММА), посвященный памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет 17 сентября в Москве.

"Этот турнир - достояние Хабиба Нурмагомедова, это в память об отце. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы его обеспечить. Прошлый турнир получился на 10 баллов", - заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, передает "Это Кавказ".

Турнир пройдет на "ЦСКА-Арене", расположенной рядом со станцией метро "Автозаводская".

"Будут ограничения, но мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить максимум зрителей. Телеканал "Матч ТВ" проведет трехчасовую трансляцию боев", - добавил Гаджиев.

Предстоящие состязания, "стенка на стенку", являются воплощением идеи его отца, рассказал сын тренера Хабиб Нурмагомедов.

"В прошлом году провели турнир в сентябре, в этот раз - тоже. Я думаю, что каждый год будем проводить его", - уточнил спортсмен.

Напомним, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в июле 2020 года из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Тренер воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а также был наставником своего сына, бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

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Вестник Кавказа

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