Стала известна дата турнира по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Турнир по смешанным единоборствам (ММА), посвященный памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет 17 сентября в Москве.

"Этот турнир - достояние Хабиба Нурмагомедова, это в память об отце. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы его обеспечить. Прошлый турнир получился на 10 баллов", - заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, передает "Это Кавказ".

Турнир пройдет на "ЦСКА-Арене", расположенной рядом со станцией метро "Автозаводская".

"Будут ограничения, но мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить максимум зрителей. Телеканал "Матч ТВ" проведет трехчасовую трансляцию боев", - добавил Гаджиев.

Предстоящие состязания, "стенка на стенку", являются воплощением идеи его отца, рассказал сын тренера Хабиб Нурмагомедов.

"В прошлом году провели турнир в сентябре, в этот раз - тоже. Я думаю, что каждый год будем проводить его", - уточнил спортсмен.

Напомним, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в июле 2020 года из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Тренер воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а также был наставником своего сына, бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.