В НАТО заявили, что Украина и Грузия войдут в Альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в ходе саммита "Крымской платформы", что Украина и Грузия станут членами НАТО, как это было заявлено еще в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте.

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита (2008 года – прим. ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и мы хотели бы приветствовать готовность Украины решать конфликт на востоке страны мирным путем", - цитирует его "Грузия Online".

По словам замгенсека НАТО, украинский народ уже сделал выбор в пользу Альянса.



"Украинский народ выбрал путь к свободе, демократии и евроатлантической интеграции", - подчеркнул Джоанэ.