Российские туристы стали лидерами по числу поездок в Турцию

Российские туристы лидируют по числу визитов в Турцию с начала текущего 2021 года – за этот период страну посетили более 1,55 млн россиян, - говорится в сообщении министерства культуры и туризма Турции, опубликованном на его сайте.

Россияне составили 15,4% (1,554 млн человек) от общего числа иностранных туристов (10 млн) в январе - июле 2021 года, обогнав Германию с 1,26 млн и Украину с 1,11 млн прибывших туристов. Только в июле, в разгар сезона, из России в Турцию приехало 807 тыс путешественников, - передает ТАСС.

А вот с начала года, в период жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, поток российских туристов в страну был значительно слабее – с января по июль в Турцию прибыли только 332 тыс россиян, - говорится в сообщении.