На Ставрополье поступила крупная партия антикоронавирусной вакцины

Антикоронавирусный арсенал ставропольских медиков пополнился крупной партией вакцин – они получили еще около 79 тыс доз "Спутник V" и "Спутник Лайт", - сообщила пресс-служба губернатора региона.

"На сегодня в медицинских организациях в наличии около 220 тыс доз вакцины. Накануне на Ставрополье поступило еще 28,2 тыс доз "Спутник V" и 50,7 тыс доз "Спутник Лайт". Глава региона поставил задачу оперативно доставить поступившую вакцину в медучреждения края, а также совместно с главами территорий усилить разъяснительную работу о важности прививочной кампании", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день на Ставрополье работает 116 прививочных пунктов и 134 мобильные бригады медиков, 10 пунктов вакцинации работают круглосуточно, организована выездная вакцинация в 20 крупных торговых центрах и на рынках.

Всего в крае планируют привить не менее 60% взрослого населения, это более 1,3 млн человек. Прививку от коронавируса сделали порядка 630,5 тыс жителей региона, двумя компонентами привиты 550 тыс жителей Ставрополья.