Германия направила на поддержку беженцев из Афганистана 100 млн евро
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия выделяет 100 млн евро срочной помощи международным гуманитарным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних с Афганистаном странах.
По его словам, Германия также приступила к переговорам с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцам, которые будут пересекать границу и у которых будет основание на отправку в Германию, была возможность обращаться в немецкие посольства. "Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.
Напомним, 15 августа радикальное движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Вестник Кавказа
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