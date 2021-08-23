Артур Агаджанов: "Отношения Баку и Еревана могут наладить бакинские армяне"

Историк, член правления Армяно-азербайджанской гражданской платформы Артур Агаджанов через свой YouTube-канал обратился к премьеру министру Армении Николу Пашиняну с призывом вовлечь бакинских армян в процесс окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. "Они жили вместе с азербайджанцами, понимают азербайджанцев, мыслят в какой-то мере как азербайджанцы. Давайте работать вместе, мы много можем советовать", - заявил Агаджанов.

Комментируя итоги рабочего визита в Москву 7 июля на тот момент еще исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обсуждал с Владимиром Путиным ход реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху, подписанных лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, Агаджанов заявил, что этот визит необходимо рассматривать в увязке с московской встречей президента России с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, состоявшейся 20 июля. "Если президент Азербайджана вел предметный разговор и конструктивный диалог, то господин Пашинян едет в Москву только чтобы пожаловаться, рассказать, что его не устраивает", - заметил член правления Армяно-азербайджанской гражданской платформы.

Говоря о последних предложениях Никола Пашиняна разместить мониторинговую миссию ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы и других, более ранних, попытках руководства Армении втянуть организацию в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Агаджанов предложил премьер-министру Армении получше "узнать, что такое ОДКБ, в чем заключаются функции данной организации": "Перед тем, как выступать на трибуне, Николу Пашиняну надо было ознакомиться с уставом организации, что решения о коллективной безопасности принимаются консенсусом и необходимо голосование членов ОДКБ. Но если нет общего согласия ОДКБ, то как это решение может приниматься? Была договоренность 10 ноября начать разблокировать дороги, но Лачинский коридор работает, а Зангезурский не работает. Вместо того, чтобы начать выполнять договоренности, господин Пашинян ищет причины конфликтов на границах. Но ведь очевидно, что пока не будет демаркации, конфликтные ситуации неизбежно будут возникать. Господину Пашиняну нужно выполнять достигнутые договоренности и немного разбираться в чем-то".

Выстраивая версии на предмет деструктивной позиции премьера Армении, Агаджанов недоумевает: "Или у него команда слабая, или она еще не сформировалась, или он не контролирует ситуацию". Обращаясь к Пашиняну, он задается вопросами: "Вы многовекторны - бежите то к Америке, то к Франции, то к России, но, может, вы уж как-то определитесь? Возможно, лучше бы было налаживать отношения и встретиться с самим Ильхам Алиевым и договариваться? Неужели мудрости у политика нет?"

Агаджанов полагает, что налаживать отношения с Азербайджаном лучше всего могли бы бакинские армяне: "Тогда у нас будет прочный мир. Потому что и так называемое карабахское руководство, и руководство Армении занимаются популизмом. Сколько можно? На 30 лет вы забрали территории у Азербайджана. Азербайджан терпел. Теперь эти территории были возвращены. Если бы они были мирно возвращены, то не было бы стольких жертв и с армянской, и с азербайджанской стороны. Это на совести и ныне действующего премьера, и всех остальных. Руководителям Армении не хватает мудрости, чтобы начать выполнять договоренности. Если дать возможность бакинским армянам, то мы быстро наладим отношения с азербайджанской стороной и близким для нас азербайджанским народом".

В заключение Артур Агаджанов снова прибегнул к сравнению Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заметив, что президент Азербайджана на голову выше премьер-министра Армении как "умный, грамотный политик, который может налаживать отношения", и призвал Пашиняна выполнить достигнутые договоренности.