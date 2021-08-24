Армения снова готовится к войне?

На фоне обострения на армяно-азербайджанской границе Минобороны Армении объявило о проведении военно-тренировочных сборов с 25 августа по 25 ноября с участием более двух тысяч резервистов. Целью трехмесячных учений станет переподготовка и усовершенствование боевых навыков резервистов, чтобы обеспечить их готовность к возможной эскалации. К проводимым мероприятиям привлекаются мотострелковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, инженерных войск, войск связи и т. д.

Старший научный сотрудник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов в статье для Eurasia Review пишет, что для армянских экспертов военные учения - это практика скрытой подготовки к надвигающейся угрозе, и решение проводить их именно сейчас показывает вероятность определенного обострения напряженности между двумя конфликтующими государствами. Это напоминает аналогичную милитаризацию армянского общества перед Второй Карабахской войной в прошлом году. В августе 2020 года Министерством обороны был внесен законопроект, направленный на создание народного ополчения. "В ополчении могут участвовать как мужчины, так и женщины в возрасте до 70 лет. Подразделения ополчения будут организованы при местных органах власти, и оружие ополченцам выдаваться не будет, за исключением условий военных действий. Ополчение может насчитывать до 100 тысяч человек", - сообщали в СМИ.

Затем Анна Акопян, жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна и инициатор кампании "Женщины за мир", которая должна была способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном, объявила о военной подготовке для женщин 18-27 лет. В то же время армянской стороной проводились разведывательно-диверсионные операции на линии фронта в Карабахе. Выбор в пользу милитаризации вместо конструктивного участия в мирных переговорах стоил Армении тысяч жизней и унизительного поражения армянской армии в ноябре 2020 года.

Подобный процесс, вызывающий тревогу, развивается и сейчас. Полный вывод вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня, подписанным лидерами Армении, Азербайджана и России 10 ноября 2020 года, осуществлен не был. Армения использует эту возможность для переброски дополнительных вооруженных сил в карабахский регион и для вооруженного нападения на азербайджанскую сторону.

Новая волна милитаризации армянского общества и вооруженная эскалация рассматриваются в Азербайджане как серьезная угроза региональной безопасности. "Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Наряду с призывом к руководству Армении согласовать решения конфликтных вопросов, стоящих на повестке дня, он также предостерег от применения силы, пообещав, что Азербайджан адекватно отреагирует на любую военную провокацию со стороны Армении, независимо от того, сколько оружия получит страна.

Несмотря на эти тревожные события в отношениях между Арменией и Азербайджаном, в настоящее время существует больший потенциал для мирного урегулирования существующих проблем между двумя странами по сравнению с прошлым годом. Возобновление работы трехсторонней рабочей группы [Армения, Азербайджан и Россия], сформированной во время саммита 11 января для представления своим правительствам планов (включая графики выполнения) разблокировки и развития железнодорожных и автомобильных дорог, стало хорошим знаком для восстановления мира в регионе.

Ожидается, что вскоре стороны также приступят к переговорам о демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая уже несколько месяцев остается источником двусторонней напряженности. Положительный отклик Еревана на предложение Азербайджана подписать мирный договор и признать территориальную целостность друг друга станет шагом вперед к взаимному примирению и региональному процветанию.

Однако сторонам необходимо проявить искреннюю заинтересованность в мире и мирном урегулировании споров между ними. В противном случае имитация переговоров и злоупотребление доверием резко обострили бы ситуацию и повлекли за собой серьезные последствия для всего региона. Армения недавно предоставила азербайджанской стороне неточные карты минных полей в обмен на освобождение Азербайджаном задержанных армян, но точность переданных в карт составляет всего 25%.

Основным региональным и глобальным игрокам следует поддержать предметные переговоры между Арменией и Азербайджаном, чтобы способствовать мирному процессу и предотвратить повторение гуманитарных трагедий в регионе. Многое зависит и от России. Необходимо обеспечить полное выполнение соглашения от ноября 2020 года и, соответственно, полный вывод остатков вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана.