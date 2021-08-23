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США продадут 20 млн баррелей нефти из стратегических запасов

США продадут 20 млн баррелей нефти из стратегических запасов

США продадут 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня министерством энергетики США.

Доход, полученный от продажи, будет направлен в министерство финансов США до конца финансового года.

"Торги пройдут в период с 31 августа по 13 сентября", - сказано в заявлении.

Напомним, объем стратегического нефтяного резерва США на сегодняшний день составляет примерно 624 млн баррелей.

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Вестник Кавказа

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