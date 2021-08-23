США продадут 20 млн баррелей нефти из стратегических запасов

США продадут 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня министерством энергетики США.

Доход, полученный от продажи, будет направлен в министерство финансов США до конца финансового года.

"Торги пройдут в период с 31 августа по 13 сентября", - сказано в заявлении.

Напомним, объем стратегического нефтяного резерва США на сегодняшний день составляет примерно 624 млн баррелей.