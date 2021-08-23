В Усть-Каменогорске задержали подделывавших паспорта вакцинации врачей

Казахстанские силовики задержали в Восточно-Казахстанской области страны пять человек - врачей и посредников, занимавшихся незаконным изготовлением и продажей паспортов вакцинации.

"В Усть-Каменогорске в поле зрения силовиков попали двое врачей поликлиники и трое гражданских лиц, которые за определенное денежное вознаграждение предоставляли документ без фактического прохождения процедуры вакцинирования", - говорится в сообщении департамента полиции региона, передает Sputnik Казахстан.

Медицинский документ официально регистрировался в базе данных, а гражданам необходимо было лишь передать посредникам 20 тыс тенге и копии своих удостоверений личности, даже не появляясь в поликлинике.

"Каждый из посредников оставлял себе по 2-3 тыс тенге, а основная часть денег "доходила" до врачей. Следствие сейчас выясняет, с какого времени действовала эта схема и сколько людей получили фиктивные паспорта вакцинации", - сообщили в полиции.

Сами медики уверяют, что "выдали" такие "паспорта вакцинации" лишь 20 гражданам, однако полицейские продолжают проверку.