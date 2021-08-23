Зеленский вручил награду Гарибашвили и главе Евросовета
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита "Крымской платформы" наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" 1 степени.
Украинский лидер также вручил награды президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису, президенту Польши Анджею Дуде, президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, президенту Латвии Эгилсу Левитсу, президенту Литвы Гитанасу Науседе, президенту Финляндии Саули Ниинисте, президенту Словакии Зузане Чапутове, президенту Молдовы Майе Санду, премьер-министру Румынии Флорину Кыцу, премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру и премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу, передает "Грузия Online".
Вестник Кавказа
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